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Социальные комментарии Cackle
Дерево перекрыло дорогу
Серпухов начал подсчитывать урон, нанесённый сегодняшним ураганом
Гроза только-только миновала, но уже ясно, что не все деревья в городе сумели её пережить. В соцсетях серпуховичи активно выкладывают фото с упавшими сучьями или целыми зелёными исполинами. Одно из деревьев, рухнув, перегородило собой проезжую часть улицы Береговой, что в районе Новоткацкой. В связи с этим временно были изменены маршруты автобусов, которые обычно следуют этой дорогой, а именно 2, 2М, 106, 17, 17А. Пока дерево не будет эвакуировано, все автобусы ходят по улице Пушкина.
30 июня 2017
Социальные комментарии Cackle
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