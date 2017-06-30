Дерево перекрыло дорогу

Серпухов начал подсчитывать урон, нанесённый сегодняшним ураганом

Гроза только-только миновала, но уже ясно, что не все деревья в городе сумели её пережить. В соцсетях серпуховичи активно выкладывают фото с упавшими сучьями или целыми зелёными исполинами. Одно из деревьев, рухнув, перегородило собой проезжую часть улицы Береговой, что в районе Новоткацкой. В связи с этим временно были изменены маршруты автобусов, которые обычно следуют этой дорогой, а именно 2, 2М, 106, 17, 17А. Пока дерево не будет эвакуировано, все автобусы ходят по улице Пушкина.

30 июня 2017