Первые последствия тропического ливня в Серпухове

Ветер погнул крест и вырвал с корнем деревья

Крест 18 века, установленный на троицком храме в Посаде в Серпухове не выдержал натиска сегодняшней стихии и практически полностью согнулся.

Напомним, в начале этой недели крест был частично повреждён ветром. Настоятель церкви рассказал журналистам «Оки-инфо» о том, что в ближайшее время этот элемент будет демонтирован и отправлен на реставрацию.

По данным нашего издания, без электричества осталась половина Серпуховского райна (128 ТП не работают), кроме того, ветер снёс часть крыши Дворца спорта «Надежда», опрокинул три грузовика со строй материалами, пострадали машины на Острове Дракино. В районе деревни Зайцево очевидцы стали свидетелями того, как молния попала в автомобиль. У машины замкнуло электронику. Люди не пострадали.

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30 июня 2017