Автобус и грузовик столкнулись лоб в лоб на «бетонке»

На место ДТП выехали две машины медицины катастроф, пострадали семь человек


Серьёзная авария произошла сегодня около 16 часов на пересечении трасс Серпухов - Райсемёновское и «бетонки». По информации «Оки-инфо» здесь столкнулись пассажирский автобус №43 (Серпухов - Оболенск) и муковоз, не уступивший дорогу пассажирскому транспорту, поворачивая в сторону деревни Гавшино. В грузовик «Ивеко» также врезался автомобиль «BMВ» На место ДТП направлены две машины медицины катастроф.

Водители автобуса и грузовика получили ушибы и порезы. В больницы будут доставлены семь человек, тяжело пострадавших среди них нет. У одной из пассажирок - перелом носа, у остальных - ушибы и ссадины, - передаёт наш корреспондент с места событий.

 

 

 

 

 

 

 

30 июня 2017



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