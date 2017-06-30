Серпуховичи запостили ливень в Инстаграм

Мы отобрали самые лучшие зарисовки прошедшей бури

Серпуховичи довольно активно постили в Инстаграм фото и видео сегодняшнего ливня. Впрочем, дождём и шквалистым ветром отделались не везде. Например, в Оболенске, который сегодня, кстати, отмечает День посёлка прошёл сильный град.

Мы «пошерстили» сети и собрали для вас несколько любопытных записей.

Публикация от Мария Маслова Серпухов (@maslovamary)Июн 30 2017 в 5:49 PDT

Публикация от Диана (@didishechka_26)Июн 30 2017 в 5:33 PDT

Публикация от Катерина (@smirnova0110)Июн 30 2017 в 5:16 PDT

Публикация от @nakrokhinaИюн 30 2017 в 5:13 PDT

Публикация от Irishka (@bellucci_25)Июн 30 2017 в 4:49 PDT

Публикация от Enbis (@enbis_photo)Июн 30 2017 в 4:46 PDT

Публикация от Денис Бутырский (@d.butyrski)Июн 30 2017 в 6:35 PDT

30 июня 2017