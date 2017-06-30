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«Надежда» осталась без крыши
Шквал изуродовал крупнейший Дворец спорта Серпуховского района
Дворец спорта «Надежда» в Большевике стал, пожалуй, главной жертвой сегодняшнего ливня и мощного шквалистого ветра. Кровля спортобъекта была нещадно потрёпана. Ветер срывал оцинкованные металлические листы и утеплитель словно бумажные.
По словам директора дворца Ирины Луговой, непогода привела в негодное состояние около 40% поверхности крыши. Кроме того, дождевые воды сильно затопили тренажёрный зал. К счастью, посетители и персонал не пострадали.
Оценка ущерба уточняется. В ближайшее время здесь намечено провести ремонт.
30 июня 2017
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