«Надежда» осталась без крыши

Шквал изуродовал крупнейший Дворец спорта Серпуховского района

Дворец спорта «Надежда» в Большевике стал, пожалуй, главной жертвой сегодняшнего ливня и мощного шквалистого ветра. Кровля спортобъекта была нещадно потрёпана. Ветер срывал оцинкованные металлические листы и утеплитель словно бумажные.

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По словам директора дворца Ирины Луговой, непогода привела в негодное состояние около 40% поверхности крыши. Кроме того, дождевые воды сильно затопили тренажёрный зал. К счастью, посетители и персонал не пострадали.

Оценка ущерба уточняется. В ближайшее время здесь намечено провести ремонт.

30 июня 2017