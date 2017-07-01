Радиостанция из Серпухова впервые в истории взяла «Радиоманию»

На «Love радио» придумали самый крутой социальный проект 2017 года

Впервые в истории радиостанция из Серпухова стала обладательницей премии «Радиомания» - наиболее значимой общероссийской профессиональной награды для радио-индустрии.

Награждение лучших из лучших проходило сегодня вечером в в «Крокус-сити-холле», сюда же приехали представители «Love радио Серпухов» - радиостанции, которая накануне вошла в шорт-лист финалистов.

На официальной церемонии вручения больших золотых микрофонов, ведущие Александр Олешко и Яна Чурикова объявили номинантов премии за социальную активность. Претендентов было трое - «Авторадио Ростов-на-Доу» с проектом «путь к Победе», «Love радио Серпухов» с проектом «Большой стартап» и «Авторадио - Обнинск» с проектом «Правнуки Победы». Победили серпуховичи. Главную радиопремию страны Татьяне Кордюковой, Максу Исаеву, Игорю Подставкину и Алексею Саводёрову вручил четырёхкратный олимпийский чемпион Алексей Немов.

Поздравляем коллег с большой победой и заслуженной наградой!

30 июня 2017