Радиостанция из Серпухова впервые в истории взяла «Радиоманию»
На «Love радио» придумали самый крутой социальный проект 2017 года
Впервые в истории радиостанция из Серпухова стала обладательницей премии «Радиомания» - наиболее значимой общероссийской профессиональной награды для радио-индустрии.
Награждение лучших из лучших проходило сегодня вечером в в «Крокус-сити-холле», сюда же приехали представители «Love радио Серпухов» - радиостанции, которая накануне вошла в шорт-лист финалистов.
На официальной церемонии вручения больших золотых микрофонов, ведущие Александр Олешко и Яна Чурикова объявили номинантов премии за социальную активность. Претендентов было трое - «Авторадио Ростов-на-Доу» с проектом «путь к Победе», «Love радио Серпухов» с проектом «Большой стартап» и «Авторадио - Обнинск» с проектом «Правнуки Победы». Победили серпуховичи. Главную радиопремию страны Татьяне Кордюковой, Максу Исаеву, Игорю Подставкину и Алексею Саводёрову вручил четырёхкратный олимпийский чемпион Алексей Немов.
Поздравляем коллег с большой победой и заслуженной наградой!
30 июня 2017
Социальные комментарии Cackle
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).