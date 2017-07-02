Командир поздравляет с Днём ГАИ
Уважаемые ветераны 13-й спецроты, 8-го батальона ДПС, ветераны Госавтоинспекции, дорогие сослуживцы Госавтоинспекции Серпухова, Протвино, Чехова и Подольска!
В этот знаковый и важный для всех нас день от себя лично, и от членов нашего коллектива поздравляю с Днём образования ОРУД-ГАИ-ГИБДД. Вот уже как 81 год Госавтоинспекция несёт свою службу, стоя на страже безопасности дорожного движения. Высокий авторитет Госавтоинспекции - заслуга тех, кто стоял у истоков становления службы, и тех, кто в настоящее время преумножает опыт своих учителей. Традиции высокого профессионализма, верности и долга, заслуженные ветеранами подразделений, с честью продолжают нынешние сотрудники службы Госавтоинспекции.
И потому в этот замечательный праздник я хочу от всей души вам пожелать крепкого здоровья, безоблачного счастья, семейного благополучия. Пусть сбываются ваши мечты и, конечно же, чтобы на наших дорогах было как можно меньше дорожно-транспортных происшествий.
03 июля 2017
Социальные комментарии Cackle
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).