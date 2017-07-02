Командир поздравляет с Днём ГАИ

Уважаемые ветераны 13-й спецроты, 8-го батальона ДПС, ветераны Госавтоинспекции, дорогие сослуживцы Госавтоинспекции Серпухова, Протвино, Чехова и Подольска!

В этот знаковый и важный для всех нас день от себя лично, и от членов нашего коллектива поздравляю с Днём образования ОРУД-ГАИ-ГИБДД. Вот уже как 81 год Госавтоинспекция несёт свою службу, стоя на страже безопасности дорожного движения. Высокий авторитет Госавтоинспекции - заслуга тех, кто стоял у истоков становления службы, и тех, кто в настоящее время преумножает опыт своих учителей. Традиции высокого профессионализма, верности и долга, заслуженные ветеранами подразделений, с честью продолжают нынешние сотрудники службы Госавтоинспекции.

И потому в этот замечательный праздник я хочу от всей души вам пожелать крепкого здоровья, безоблачного счастья, семейного благополучия. Пусть сбываются ваши мечты и, конечно же, чтобы на наших дорогах было как можно меньше дорожно-транспортных происшествий.

03 июля 2017