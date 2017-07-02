Подмосковные перепёлки остались без крова
Ветер сдул крышу с уникального предприятия Серпуховского района
Владельцы машин, домов, и прочего повреждённого имущества продолжают подсчитывать ущерб, нанесённый вчерашним ливнем и шквальным ветром. Напомним, ранее мы сообщали, что больше всего от непогоды пострадал Дворец спорта «Надежда» в Большевике, где ветер сорвал около 500 квадратных метров кровли. Но, как выяснилось, спортобъект стал не единственным в Серпуховском районе кому досталось. По информации «Оки-инфо», схожие проблемы коснулись уникального в для Подмосковья предприятия - «Шепиловской птицефабрике». Единственный перепеловодческий комплекс в столичном регионе также лишился крыши, погибо около 25000 перепёлок, общий ущерб составил 7 000 000 ₽. Ветер изрядно потрепал здание, которому теперь срочно требуется ремонт. Мы получили фотографии с места ЧП.
Для справки: ООО «Шепиловская птицефабрика» входит в пятёрку крупнейших производителей перепелиной продукции в России. Она представляет собой современный птицеводческий комплекс по содержанию перепелов-несушек, а также по выращиванию и забою перепелиных тушек, производству яиц. Основна в 2006 году, расположена в деревне Шепилово Серпуховского района.
01 июля 2017
Социальные комментарии Cackle
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).