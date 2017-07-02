Подмосковные перепёлки остались без крова

Ветер сдул крышу с уникального предприятия Серпуховского района

Владельцы машин, домов, и прочего повреждённого имущества продолжают подсчитывать ущерб, нанесённый вчерашним ливнем и шквальным ветром. Напомним, ранее мы сообщали, что больше всего от непогоды пострадал Дворец спорта «Надежда» в Большевике, где ветер сорвал около 500 квадратных метров кровли. Но, как выяснилось, спортобъект стал не единственным в Серпуховском районе кому досталось. По информации «Оки-инфо», схожие проблемы коснулись уникального в для Подмосковья предприятия - «Шепиловской птицефабрике». Единственный перепеловодческий комплекс в столичном регионе также лишился крыши, погибо около 25000 перепёлок, общий ущерб составил 7 000 000 ₽. Ветер изрядно потрепал здание, которому теперь срочно требуется ремонт. Мы получили фотографии с места ЧП.

Для справки: ООО «Шепиловская птицефабрика» входит в пятёрку крупнейших производителей перепелиной продукции в России. Она представляет собой современный птицеводческий комплекс по содержанию перепелов-несушек, а также по выращиванию и забою перепелиных тушек, производству яиц. Основна в 2006 году, расположена в деревне Шепилово Серпуховского района.

01 июля 2017