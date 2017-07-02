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Вторые сутки энергетики устраняют аварии на сетях
Пятничный шквал обесточил 24 деревни в Серпуховском районе
Информация о том, что после пятничного шквала во все дома Подмосковья вернулось электричество, не совсем корректна. По информации «Оки-инфо», сразу после грозы было обесточено 24 населённых пункта на территории Серпуховского района. Специалисты «Мосэнерго» начали выезжать на устранение аварий сразу после окончания бури, работы оказалось настолько много, что сейчас, по прошествии более чем двух суток, бригады по-прежнему подключают дома к сетям. В частности, вечером в воскресенье электрики работали в деревнях Петрухино, Воскресёнки и Новинки-Бегичево.
02 июля 2017
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