Штопоры по-русски в дракинском небе
В Серпуховском районе определилась команда на Чемпионат мира по высшему пилотажу
Второго июля на аэродроме «Дракино» завершился XXVI Чемпионат России по самолётному спорту (на Як-52). Пилоты, а их со всей страны в Серпуховский район приехали двадцать человек, состязались в четырёх программах, две из которых были известны («домашняя заготовка» и произвольное выступление), а две объявлены непосредственно на старте.
Все нынешние участники в разные годы становились чемпионами России, но только восемь из них, после подведения окончательных итогов нынешних полётов, войдут в состав сборной России. И уже этой команде предстоит через неделю представлять страну на Чемпионате мира по высшему пилотажу на самолётах Як-52. Местом его проведения станет с 9 по 16 июля Тула и на Чемпионат Европы по высшему пилотажу класса «Advanced» в чешском Хотебоше (5-13 августа).
Результаты:
Advanced Многоборье - Валерий Бражник, Дмитрий Самохвалов, Роман Овчинников.
Як-52 Многоборье - Сергей Захаров, Игорь Турик, Олег Шполянский
Командные результаты Advanced многоборье - Валерий Бражник и Василий Плотников (Пермский край), Дмитрий Самохвалов и Роман Овчинников (Москва), Артём Попов и Владимир Якушев (Московская область)
Командные результаты: Як-52 многоборье - Игорь Турик, Александр Мякишев и Ясяви Хазипов (Тюменская область), Олег Шполянский, Екатерина Антонова, Алексей Иванов (Тульская область), Владимир Котельников, Михаил Безденежных и Сергей Зайцев (Пермский край).
Для справки: Чемпионат мира на Як-52 пройдёт в пятый раз. В российских соревнованиях самолёт участвует с 90-х годов. Эта лёгкая учебная машина полюбилась американцам, немцам, австралийцам. Но лучше всего машину чувствуют российские пилоты. К примеру, виток штопора в горизонтальном полете не выполняет больше никто, кроме летчиков из России.
P. S. До конца 2017 года в Серпуховском районе состоятся ещё два больших авиационных соревнования: 25-28 августа на аэродроме «Дракино» - Открытый чемпионат Московской области по высшему пилотажу и 6-8 октября на аэродроме в Большом Грызлове - Кубок Москвы по высшему пилотажу на поршневых самолётах.
03 июля 2017
Социальные комментарии Cackle
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).