Штопоры по-русски в дракинском небе

В Серпуховском районе определилась команда на Чемпионат мира по высшему пилотажу

Второго июля на аэродроме «Дракино» завершился XXVI Чемпионат России по самолётному спорту (на Як-52). Пилоты, а их со всей страны в Серпуховский район приехали двадцать человек, состязались в четырёх программах, две из которых были известны («домашняя заготовка» и произвольное выступление), а две объявлены непосредственно на старте.

Все нынешние участники в разные годы становились чемпионами России, но только восемь из них, после подведения окончательных итогов нынешних полётов, войдут в состав сборной России. И уже этой команде предстоит через неделю представлять страну на Чемпионате мира по высшему пилотажу на самолётах Як-52. Местом его проведения станет с 9 по 16 июля Тула и на Чемпионат Европы по высшему пилотажу класса «Advanced» в чешском Хотебоше (5-13 августа).

Результаты:

Advanced Многоборье - Валерий Бражник, Дмитрий Самохвалов, Роман Овчинников.

Як-52 Многоборье - Сергей Захаров, Игорь Турик, Олег Шполянский

Командные результаты Advanced многоборье - Валерий Бражник и Василий Плотников (Пермский край), Дмитрий Самохвалов и Роман Овчинников (Москва), Артём Попов и Владимир Якушев (Московская область)

Командные результаты: Як-52 многоборье - Игорь Турик, Александр Мякишев и Ясяви Хазипов (Тюменская область), Олег Шполянский, Екатерина Антонова, Алексей Иванов (Тульская область), Владимир Котельников, Михаил Безденежных и Сергей Зайцев (Пермский край).

Для справки: Чемпионат мира на Як-52 пройдёт в пятый раз. В российских соревнованиях самолёт участвует с 90-х годов. Эта лёгкая учебная машина полюбилась американцам, немцам, австралийцам. Но лучше всего машину чувствуют российские пилоты. К примеру, виток штопора в горизонтальном полете не выполняет больше никто, кроме летчиков из России.

P. S. До конца 2017 года в Серпуховском районе состоятся ещё два больших авиационных соревнования: 25-28 августа на аэродроме «Дракино» - Открытый чемпионат Московской области по высшему пилотажу и 6-8 октября на аэродроме в Большом Грызлове - Кубок Москвы по высшему пилотажу на поршневых самолётах.

03 июля 2017