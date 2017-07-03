Чемпионат России прошёл на пруду в «Воздвиженском»

Почти неделю в парке-отеле «Воздвиженское» продолжался Чемпионат и первенство России по судомодельному спорту. На зеркало местного пруда в эти дни были спущены 422 лодки, привезённые в Серпуховский район из 21 региона страны.

Чемпионат - это абсолютный зачёт для спортсмена, первенство - зачёт по определенным техническим параметрам. Групповые соревнования с гоночными моделями подразумевают за 6 минут прохождение как можно большего количества кругов. Одиночные заезды заключаются в прохождении трассы с максимальной скоростью модели.

Эстафета - работа командой (2 или 3 участника) с прохождением трёх этапов длительностью по 6 минут каждый.

Соревнования в «Воздвиженском» проходили в классах: F1-E; F3-E; F3-V, F1-V3,5; F1-V15, Eco Team; FSR-E; Mini Eco Team, Eco Expert, Eco Standard; Mini Eco, ЕСО Старт. Mini Hydro; Hydro I; Hydro II, Mini Mono; Mono I; Mono II.

03 июля 2017