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Социальные комментарии Cackle
В Бутурлине сгорел дом
Сегодня ночью, в 3.30 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о возгорании жилого строения. В деревне Бутурлино Серпуховского района вспыхнул дом. В результате оперативного реагирования огнборцам удалось быстро усмирить пламя. На месте проишествия работала бригада медиков, к счастью, ЧП обошлось без пострадавших. В настоящий момент устанавливаются причины возгорания.
03 июля 2017
Социальные комментарии Cackle
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