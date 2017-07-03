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Четыре часа ожидания ДПС
Участникам аварии, произошедшей 1 июня в 16.53 на пересечении улиц Екатерины Дашковой и Ленина (граница Серпухова и Большевика) пришлось ожидать сотрудников ГАИ более четырёх часов. Девушка на «Мерседесе», совершая поворот, не учла габариты собственного транспортного средства и плотно притёрлась к внедорожнику, выполняющий аналогичный манёвр во второй полосе. Авария привела к незначительному транспортному коллапсу на перекрёстке. Сотрудники дорожно-постовой службы прибыли на место происшествие, когда солнце уже приблизилось к горизонту.
Видео портала «Безопасный Серпухов»
03 июля 2017
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