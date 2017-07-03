Магазины в Протвине начали ремонтировать

В Протвине ремонт добрался до магазинов. Практически месяц, с 29 июня по 31 августа, будет меняться внешний вид торгового комплекса «Здоровье». Здание облицовывают плиткой. При этом сам комплекс работает в обычном режиме.

А вот магазин «Магнит» ради косметического ремонта закроют. На какой срок? Об этом не сообщается. Работы, предположительно, начнутся на этой неделе.

03 июля 2017