Извращенец на нарском пляже и смерть студентки

ТОП-5 событий прошедшей недели Серпухова и Серпуховского региона

В рубрике «Выбор читателей» представляем вашему вниманию хит-парад - пять самых горячих новостей прошедшей недели, которые вы случайно могли не заметить. Навёрстывайте упущенное, без этих новостей вы выпадете из жизни города.

Номер пять

Пять человек госпитализированы с места ДТП в Занарье

В серьёзной аварии, произошедшей 28 июня на пересечении улиц Чернышевского и Захаркина в Серпухове столкнулись автобус Почты России, микроавтобус и две легковушки. В больницу были доставлены пассажиры и водители легковых автомобилей, а также водитель «Газели». Врачи у всех диагностировали многочисленные ушибы и ссадины…

Номер четыре

Автобус и грузовик столкнулись лоб в лоб на «бетонке»

Четвёртую строчку нашего ТОПа занимает новость об ещё одной крупной аварии, случившейся на пересечении трасс Серпухов - Райсемёновское и «бетонки» 30 июня. По информации «Оки-инфо» здесь столкнулись пассажирский автобус №43 (Серпухов - Оболенск) и муковоз, не уступивший дорогу пассажирскому транспорту, поворачивая в сторону деревни Гавшино. В грузовик «Ивеко» также врезался автомобиль «БMВ» На место ДТП направлены две машины медицины катастроф…

Номер три

16-летняя серпуховичка разбилась, упав с 17 этажа

28 июня из окна 17-этажного дома на улице Профсоюзной в Подольске выпала 16-летняя жительница Серпухова Кристина Киселёва. Девушка умерла в карете скорой помощи. По информации ряда СМИ, первокурсница медицинского колледжа ушла из дома утром, 27 июня и пропала. Её мама Надежда Петровна думал, что дочь находится в колледже, но когда девочка не вернулась домой, стала бить тревогу. Тогда же стало известно, что Кристина в колледже в тот день не была, а уехала в Подольск, в гости к взрослому мужчине с которым ранее якобы познакомилась в Сети…

Номер два

Очевидцы сфотографировали извращенца на Наре

Информация о вуайеристе, гуляющем голым у пляжа в Пущине-на-Наре вызвала массу откликов читателей. В нашу редакцию обратились люди, своими глазами видевшие извращенца. Они же передали нам фото незнакомца, которое удалось сделать на железнодорожном мосту через реку…

Номер один

Извращенец наблюдает за пляжем на Наре

Жители Пущина-на-Наре пожаловались на неизвестного мужчину, который в тёплые дни стал появляться в окрестностях деревни. Очевидцы сообщают, что гражданин взбирается на мост через Нару (линия Серпухов - Протвино) и внимательно наблюдает за берегом, где отдыхает молодёжь. При этом неизвестный стоит обнажённый...

03 июля 2017