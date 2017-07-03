Ребёнок пострадал в аварии

В субботу, 1 июля в 20. 50 на 3 километре автодороги Васильевское - Серпухов произошло ДТП, в котором пострадал ребёнок. Водитель управляя автомашиной «Хёндэ Туксон» двигаясь со стороны Москвы в Серпухов, при развороте не уступил дорогу автобусу «Хайгер», который двигался прямо в попутном направлении без изменения направления движения. В результате столкновения пассажира корейского кроссовера 2006 года рождения получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в ЦРБ Серпухова.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося.

03 июля 2017