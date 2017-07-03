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Ребёнок пострадал в аварии
В субботу, 1 июля в 20. 50 на 3 километре автодороги Васильевское - Серпухов произошло ДТП, в котором пострадал ребёнок. Водитель управляя автомашиной «Хёндэ Туксон» двигаясь со стороны Москвы в Серпухов, при развороте не уступил дорогу автобусу «Хайгер», который двигался прямо в попутном направлении без изменения направления движения. В результате столкновения пассажира корейского кроссовера 2006 года рождения получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в ЦРБ Серпухова.
По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося.
03 июля 2017
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