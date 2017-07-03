Срочно созвана комиссия по ЧС
Режим чрезвычайной ситуации может быть введён в поселениях Серпуховского района
Последствия проливного дождя и шквалистого ветра, обрушившегося на юг Подмосковья обсуждался сегодня утром на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Первой задачей, которую поставили перед собой члены комиссии - составить полный перечень пострадавших от непогоды объектов всех форм собственности на территории муниципалитета. На сегодняшний день известно, что наибольший урон нанесён «Шепиловской птицефабрике» (ущерб около 7 млн. ₽), Дворцу спорта «Надежда» (ущерб около 2 млн. ₽), а также Дашковской школе, детскому саду в Райсемёновском, тепловым узлам в Большевике, дому культуры в деревне Гавшино, дом № 4-а в Васильевском.
После того, как перечень будет подготовлен, комиссия по чрезвычайным ситуациям будет решать вопрос о введении режима ЧС на том или ином объекте или непосредственно в поселении.
Отметим, что при ущербе свыше 5 млн. ₽ (в данном случае это относится к птицефабрике в Шепилове), вопрос о введении ЧС решается не на уровне муниципалитета, а на уровне субъекта федерации - Московской области.
03 июля 2017
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