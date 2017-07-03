Как ураган отразился на коммуналке

Шквал изменил график отключения горячей воды в Серпуховском районе


Последствия пятничной непогоды до сих пор разгребают энергетики. По информации Единой дежурно-диспетчерской службы Серпуховского района, к ним на телефон поступают многочисленные звонки с жалобами на отсутствие электричества из Новинок-Бегичева, Енина, Погарей, Зиброва и Агарина. Во всех деревнях сейчас устраняют аварии бригады «Мосэнерго».

Кроме того, шквалистый ветер изрядно потрепал котельные в Большевике и Райсемёновском, часть оборудования вышла из строя. По этой причине МУП «РКЭУ» внесло коррективы в график планового отключения горячей воды в Райсемёновском. Здесь кипятка не будет с 3 июля и две ближайшие недели, хотя ранее планировалось отключение котельной с 14 по 28 августа.

 

03 июля 2017



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