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Социальные комментарии Cackle
Праздник в Пущине расцветят свадьбы
День семьи любви и верности в Пущине будет отмечен свадебными церемониями. В местный ЗАГС заявления подали десять пар. Для наукограда - серьёзная цифра. Семь пар получат свидетельства о регистрации брака 7 июля, ещё три - непосредственно в день праздника - 8 июля.
7 июля на площадке возле Центра культурного развития развернётся праздничная программа. Помимо молодожёнов здесь поздравят пары, прожившие в любви и согласии уже много лет.
Участники проекта социально-педагогической площадки «Наш весёлый двор» подготовили конкурсы, викторины и интерактивные программы для всех, кто придет на праздник. Целым семьям найдутся занятия по душе.
Начало праздничной программы в 18.00.
04 июля 2017
Социальные комментарии Cackle
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