Праздник в Пущине расцветят свадьбы

День семьи любви и верности в Пущине будет отмечен свадебными церемониями. В местный ЗАГС заявления подали десять пар. Для наукограда - серьёзная цифра. Семь пар получат свидетельства о регистрации брака 7 июля, ещё три - непосредственно в день праздника - 8 июля.

7 июля на площадке возле Центра культурного развития развернётся праздничная программа. Помимо молодожёнов здесь поздравят пары, прожившие в любви и согласии уже много лет.

Участники проекта социально-педагогической площадки «Наш весёлый двор» подготовили конкурсы, викторины и интерактивные программы для всех, кто придет на праздник. Целым семьям найдутся занятия по душе.

Начало праздничной программы в 18.00.

 

04 июля 2017



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