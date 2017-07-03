Серпухов стал частью Липицкого поселения?
Яндекс заменил павлина с сайта мэрии на льва с деревом в лапах
Иногда Сеть подбрасывает пользователям различные курьёзы, один из них сегодня наблюдают все те, кто набрал слово «Серпухов» в поисковой строке Яндекса. Вместо узнаваемой красной фавиконки с гербом города, напротив строки «администрация городского округа» размещён... лазоревый герб Липицкого поселения.
Favicon - значок веб-сайта или веб-страницы. Отображается браузером во вкладке перед названием страницы, а также в качестве картинки рядом с закладкой. Ещё сутки назад напротив официального сайта Серпухова красовался павлин, но сегодня всё поменялось - тут лев с липой. В чём причина такого явления - сказать сложно, так ка Яндекс самостоятельно определяет ключевой элемент фавиконки.
В Липицком поселении говорят о том, что никаких документов об обмене гербами или слиянии они с администрацией Серпухова не подписывали. И до настоящего момента горд и поселение объединяет только одно - крошечный кусочек общей сухопутной границы, проходящей в железнодорожной платформы «Ока». Единственный жилой дом, стоящий у смотровой площадки на Оке, является эксклавом Липицкого поселения в границах Серпухова.
03 июля 2017
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