Областные врачи осмотрят детей

Шестого июля в Серпухове высадится десант педиатров

В город прибудут специалисты Московского областного научно-исследовательского клинического института им. Владимирского (МОНИКИ), которые в один день обследуют детей Серпухова и Серпуховского района. Планируется, что врачи осмотрят порядка трёхсот малышей. Это мероприятие направлено на повышение качества медицины, лечения детей в нашем регионе и, конечно же, пропаганда здорового образа жизни. Медосмотр начнётся в 10 утра в ДК «Россия» (ул. Советская, 90), на мероприятие прибудет заместитель министра здравоохранения Московской области.

Пациентов примут ведущие педиатры Подмосковья:

- офтальмолог;

- эндокринолог;

-аллерголог;

- ЛОР;

- гастроэнтеролог;

- нефролог;

- эпилептолог;

- ревматолог;

- дерматолог;

- невролог.

Чтобы записаться на приём к врачам необходимо обратиться к заведующим поликлиники по мету жительства, там же можно и узнать подробную информацию.

04 июля 2017