Областные врачи осмотрят детей

Шестого июля в Серпухове высадится десант педиатров 


В город прибудут специалисты Московского областного научно-исследовательского клинического института им. Владимирского (МОНИКИ), которые в один день обследуют детей Серпухова и Серпуховского района. Планируется, что врачи осмотрят порядка трёхсот малышей. Это мероприятие направлено на повышение качества медицины, лечения детей в нашем регионе и, конечно же, пропаганда здорового образа жизни. Медосмотр начнётся в 10 утра в ДК «Россия» (ул. Советская, 90), на мероприятие прибудет заместитель министра здравоохранения Московской области.
Пациентов примут ведущие педиатры Подмосковья:
- офтальмолог;
- эндокринолог;
-аллерголог;
- ЛОР;
- гастроэнтеролог;
- нефролог;
- эпилептолог;
- ревматолог;
- дерматолог;
- невролог.
Чтобы записаться на приём к врачам необходимо обратиться к заведующим поликлиники по мету жительства, там же можно и узнать подробную информацию.

04 июля 2017



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