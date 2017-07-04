Статус Пущино продлили

Город биологов и астрономов останется в списке наукоградов ещё на 15 лет

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление «О сохранении статуса наукограда Российской Федерации за городом Пущино».

Согласно документу город биологов и астрономов попрежнему останется в списках муниципалитетов с градообразующим научно-производственным комплексом в период до 2032 года.

В Пущине расположено 9 научно-исследовательских институтов и 1 обсерватории РАН. С 1962 года имеет статус «Научный центр биологических исследований», а в 2005 Пущину присвоено звание «наукоград».

Первым российским наукоградом, в 2000 году, стал Обнинск, где велись и ведутся разработки в области мирного атома. В настоящее время в число таковых включено 13 городских поселений, более трети из них находятся в Московской области.

Поддержка наукоградов осуществляется в форме финансирования научной, научно-технической, инновационной деятельности, экспериментальных разработок, испытаний и подготовки кадров в соответствии с государственными приоритетами развития науки и техники. Также в форме финансирования и материально-техническом обеспечении инфраструктуры муниципалитета в соответствии со статьей 7 Федерального закона «О статусе наукограда Российской Федерации» и производится за счёт средств федерального бюджета, бюджетов соответствующих субъектов Российской Федерации, местного бюджета или иных источников финансирования. Плюс для наукоградов действуют налоговые льготы, в частности освобождаются от налогообложения:

организации - в отношении объектов, признаваемых памятниками истории и культуры федерального значения; организации - в отношении объектов социально-культурной сферы, используемых ими для нужд культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального обеспечения; организации - в отношении ядерных установок, используемых для научных целей, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, а также хранилищ радиоактивных отходов; организации - в отношении космических объектов; имущество государственных научных центров; научные организации Российской академии наук, Российской академии медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской академии образования, Российской академии архитектуры и строительных наук, Российской академии художеств - в отношении имущества, используемого ими в целях научной (научно-исследовательской) деятельности.

Из перечисленных выше объектов налогообложения только имущество государственных научных центров освобождено от налога на имущество без оговорок. Во всех остальных случаях льготному налогообложению подлежит только часть имущества, которая предназначена для исполнения определенных функций.

04 июля 2017