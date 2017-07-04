Подмосковье в ТОП-5 по задолженности за коммуналку

Лидерами по средней сумме задолженности в сфере жилищно-коммунальных услуг, подлежащей принудительному взысканию являются Москва, Ханты-Мансийский округ, Камчатский край, Татарстан и Подмосковье - сообщает Федеральная служба судебных приставов. 
В столице на одно дело о взыскании в среднем приходится 62,6 тыс. ₽, в Югре - 53,3 тыс. ₽, на Камчатке - 52,4 тыс. ₽, в Татарстане - 48,8 тыс ₽, в Московской области - 48,5 тыс. ₽.
Эксперты отмечают, что должниками нередко становятся состоятельные владельцы жилья. При этом пенсионеры и менее обеспеченные слои населения ответственнее подходят к оплате ЖКУ.

04 июля 2017



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