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Социальные комментарии Cackle
КВАСный фестиваль
«Воздвиженское» удивит гостей оригинальным праздником
Прекрасная новость! 8 июля в 11:00 в Парк-отеле «Воздвиженское» разворачивается грандиозный «КВАСный фестиваль», Приглашаем всех любителей по-настоящему повеселиться, отдохнуть и набраться приятных впечатлений посетить «КВАСный фестиваль», до предела насыщенных новыми впечатлениями, неповторимыми вкусами, интересными знакомствами и захватывающими приключениями!
А также и продегустировать разные виды кваса, сидра, и прочих прохладительных напитков, которые придадут заряд бодрости и энергии. Творческие коллективы подарят настоящее празднество, улыбки и море позитивных эмоций.
Подробности на сайте.
04 июля 2017
Социальные комментарии Cackle
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