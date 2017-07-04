Как сэкономить на Острове Дракино с «Окой-инфо»?
Рабочая неделя только началась, а Остров Дракино уже знает как весело и с пользой для семьи провести вечер в субботу. На этот раз, 8 июля, в этом прекрасном живописном месте вам предложат принять участие в празднике «Любви, семьи и верности». Интерактивная программа начнётся в 19.00 и будет включать в себя игры для взрослых и детей, при участии православного клуба «Трилистник» и творческие лаборатории по рисованию и живописи. По окончанию программы всем участникам будет предложено поучаствовать во флеш-мобе по запуску воздушных шаров наполненных гелием. Всех зрителей театрализованного шоу-представления «У Лукоморья», которым завершится праздник будут угощать традиционными русскими кушаньями абсолютно бесплатно, а тем, кому уже есть 18 даже нальют «стопочку». Для участия в празднике необходимо приобрести билет, при покупке которого в кассе парка можно сэкономить 100 ₽, назвав кодовое слово «Ока-инфо». Подробная информация на сайте.
04 июля 2017
Социальные комментарии Cackle
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).