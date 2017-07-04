Как сэкономить на Острове Дракино с «Окой-инфо»?

Рабочая неделя только началась, а Остров Дракино уже знает как весело и с пользой для семьи провести вечер в субботу. На этот раз, 8 июля, в этом прекрасном живописном месте вам предложат принять участие в празднике «Любви, семьи и верности». Интерактивная программа начнётся в 19.00 и будет включать в себя игры для взрослых и детей, при участии православного клуба «Трилистник» и творческие лаборатории по рисованию и живописи. По окончанию программы всем участникам будет предложено поучаствовать во флеш-мобе по запуску воздушных шаров наполненных гелием. Всех зрителей театрализованного шоу-представления «У Лукоморья», которым завершится праздник будут угощать традиционными русскими кушаньями абсолютно бесплатно, а тем, кому уже есть 18 даже нальют «стопочку». Для участия в празднике необходимо приобрести билет, при покупке которого в кассе парка можно сэкономить 100 ₽, назвав кодовое слово «Ока-инфо». Подробная информация на сайте.

04 июля 2017