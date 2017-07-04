Заповедник и метро презентуют совместный проект

Фотовыставка «Прикоснись к живой природе», приуроченная к празднованию 100-летия создания особо охраняемых природных зон России и Году экологии открывается 6 июля в галерее «Метро» (станция метро «Выставочная») Фотовыставка, подготовленная Московским метрополитеном совместно с Приокско-Террасным заповедником.

Создатели фотовыставки представят посетителям замечательные фотографии дикой природы Приокско-Террасного заповедника. Пассажиры московского метро найдут в работах специалистов резервата отражение их глубоких знаний о дикой природе и огромную любовь к её первозданной красоте, выраженное в фотоискусстве. Экспозиция также представит москвичам и гостям столицы главного жителя Серпуховского района - зубра, который стал настоящим символом всего природоохранного движения. Это единственный в мире вид, сохранившийся не только в неволе, но и успешно возвращающийся в природу благодаря разведению в питомниках.

Откроют фотовыставку заместитель начальника Московского метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалев и заместитель директора Приокско-Террасного заповедника Светлана Родионова.

Адрес для проезда: Москва, Выставочный переулок, 3.

04 июля 2017