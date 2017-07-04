Жители Серпухова перекроют трассу «Крым»?

Центр города остаётся без горячей воды


Жители улиц Ворошилова и Советской возмущены тем, что «Серпуховская теплосеть» вовремя не подключила их дома к горячему водоснабжению. В частности, шквал звонков в «Оку-инфо» шёл из домов №№ 131/1 и 151 по улице Ворошилова, №104-а по улице Советской. Люди говорят, что горячую воду должны были включить 2 и 4 июля, но этого до сих пор не произошло. Серпуховичи или в шутку или всерьёз говорят о том, что если в ближайшие сутки кипяток в кранах не появится, то они последуют примеру жителей Клина и перекроют федеральную трассу «Крым».

Встаёт вопрос о том, кто в «Теплосети» будет наказан за несвоевременную подачу воды и как скоро будет произведён перерасчёт для абонентов?

На официальном сайте МУП «Серпуховская Теплосеть» по этому поводу есть небольшое объявление о том, что пуск котельной №21 (ул. Звёздная, 4) переносится по техническим причинам и то, что о пуске котельной будет сообщено дополнительно. Объявления аналогичного содержания. Извинений за причинённые неудобства тысячам клиентам принесены не были, о точной дате подачи воды также руководство МУПа жителям ничего на сообщило.

 

 

04 июля 2017



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