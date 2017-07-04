Пострадавшим в ДТП на «бетонке» обещают выплатить страховки
По сообщению Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков и Национального союза страховщиков ответственности, пассажирам автобуса №43 (Серпухов - Оболенск), пострадавшим 30 июня в ДТП на трассе А-108, полагаются страховые выплаты до 2 млн. ₽, в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков.
Понятие «до двух миллионов рублей» страховщики не расшифровывают, но, скорее всего, семерым пострадавшим «СОГАЗ» выплатит отнюдь не шестизначные суммы. Известно, что обычно выплаты за погибших в ДТП составляют 1 млн. рублей (такие суммы получат родственники погибших пассажиров автобуса Самара - Ижевск, разбившегося на днях Татарстане). Раненым же обычно выплачивается по 500 000 ₽.
04 июля 2017
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