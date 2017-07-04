Учёные обсудят тёмную материю, тёмную энергию и чёрные дыры

В городе Протвино открывается международный семинар физиков

ИФВЭ имени Логунова сегодня станет площадкой для проведения 31-го Международного семинара по физике высоких энергий «Критические аспекты в современной физике элементарных частиц». Его организует Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

Цель семинара - представить более полную и целостную картину нашего понимания структуры и динамики микромира, мегамира и его эволюции и взаимосвязи между этими двумя областями современной физики. Совещание охватывает как теорию, так и эксперимент/наблюдения в самых актуальных темах. «Мы стремимся сделать семинар не только информативным, но и придать ему действительно рабочий характер. В таких условиях вырабатываются конструктивные и чёткие выводы о фактическом состоянии дел по основным направлениям частиц высоких энергий и астрофизики, гравитации и космологии», - сообщают организаторы семинара.

Темы, которые предстоит в наукограде Протвино: бозон Хиггса, адронная спектроскопия, физика тяжёлых ароматов, CP-нарушение, нейтринные осцилляции и проблема массы нейтрино, кварк-глюонной плазмы и других экзотических состояний материи, КХД на коротких и больших расстояниях, астрофизические данные исследований тёмной материи, тёмной энергии и чёрных дыр, ранней и современной Вселенной, реликтовое излучение, гравитационные волны, прогресс в экспериментальных и ускорительных технологиях, - говорится на сайте ЦЕРН.

С 5 по 7 июля уёным предстоит жить в гостинице «Протва». Своё участие в семинаре физики оплачивают самостоятельно. Конференц-сбор составляет 19500 ₽ для участников и 9800 ₽ для сопровождающих. (Сумма включает Включает визовые платежи, транспорт из/в аэропорт, кофе-брейки, конференц-ужин, приветственные и прощальные вечеринки, комплект для участника, публикацию материалов).

05 июля 2017