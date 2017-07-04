Мэр обозначил дату подачи горячей воды в центре Серпухова

Сегодня ближе к вечеру, сразу после публикации на сайте «Оки-инфо» статьи «Жители Серпухова перекроют трассу «Крым»? на официальном сайте мэрии Серпухова появилось постановление главы города № 1399 от 4 июля «О внесении изменений в постановление Главы городского округа Серпухов от 28 апреля 2017 № 870 «О подготовке жилищного фонда, коммунальной инфраструктуры и объектов социальной сферы городского округа Серпухов Московской области к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг.».

Этим документом мэр поменял график остонова котельной №21 и обозначил дату окончания профилактического ремонта - 5 июля и дату пуска после профремонта - 6 июля.

04 июля 2017