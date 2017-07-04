Ждём фестиваль пикториальной фотографии

В нынешнем году исполняется 135 лет со дня рождения Николая Платоновича Андреева, классика русской пикториальной фотографии. Союз фотохудожников России, Музейно-выставочный центр Серпухова и Пущинский Центр культурного развития при поддержке специалистов Государственного Российского Дома народного творчества, Государственного исторического музея представляют новый фотофестиваль. Его тема - «Пикториальная фотография в России XX-XXI веков».

Фестиваль будет проходить в городах Южного Подмосковья - в Серпухове и Пущине.

Целью фестиваля, как сказано в релизе, будет «Выявление и поддержка фотографов, ведущих творческие изыскания в направлении классической художественной фотографии. Популяризация классических изобразительных направлений в фотографии. Возрождение интереса к традиции русской художественной фотографии 19-20 веков, уход от сиюминутности и публицистичности в фотографическом творчестве в сторону традиционных изобразительных жанров».

Для участия в фестивале приглашаются фотографы, любители и профессионалы, а также кураторы выставочных фотографических проектов, работающие в стилистике классической пикториальной фотографии.

Каждый автор имеет право подать до пяти работ, в том числе не более двух серий (от 3 до 6 фотографий в серии). Серия считается за одну работу.

Определены две номинации: одиночная фотография; серия фотографий.

Работы принимаются на сайте Союза фотохудожников России в электронном виде. После окончания работы отборочного жюри авторы, прошедшие на выставку, должны прислать оригиналы для печати (не менее 3000 пикселей по большей стороне) или отпечатки на адрес оргкомитета фестиваля. В августе начнётся печать и оформление выставок, которые пройдут в течение 2-4 недель. В рамках фестиваля состоятся мастер-классы, лекции, пленэры и творческие мастерские современных авторов.

05 июля 2017