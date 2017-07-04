Серпухович попросил политического убежища на Украине

В России Никиту Садкова объявили в международный розыск

Никита Садков, которому предъявлено обвинение в надругательстве над государственным флагом России, покинул Россию в поисках политического убежища. Об этом серпухович сообщил на своей странице в Фейсбуке. Это же подтвердил его адвокат Дмитрий Динзе.

Напомним, по версии следствия, 15 августа 2016 житель Серпухова Садков опубликовал в сообществе «ЯПлакалъ» видео «экстремистского характера, содержащую призывы, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении русских». А 21 августа он якобы принёс к стенам Кремля флаг России и сжёг его. Кадры сожжения были выложены в соцсеть. Спустя сутки аккаунты Никиты были заблокировали по требованию Генпрокуратуры. Вскоре недовольный мужчина пришёл к центральному офису прокуратуры на Большой Дмитровке и отомстил, вытряхнув содержимое кошачьего лотка у входа в здание.

Буквально через пару месяцев, серпухович вновь попал в поле зрения столичных правоохранителей. На этот раз он, представляясь борцом за права геев и лесбиянок, затушил мочой Вечный огонь на Поклонной горе. Вандала задержали. Психиатры поставили ему диагноз «шизотипическое расстройство личности» и госпитализировали.

В этом году мужчина вышел из лечебницы и в отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям 329 и части 1 статьи 282 УК (надругательство над государственным флагом и возбуждение ненависти).

В настоящее время обвиняемый объявлен в международный розыск.

Сам Садков Фейсбуке дал понять, что находится на территории Украины.

«Меня обьявили в международный розыск за интернет пост с критикой России, где я назвал русских фашистами, что было лишь констатацией факта. Мой пост интерпретировали как экстремизм и разжигание ненависти к русским, словно их кто-то еще любит. В квартиру вломился ОМОН, избили меня и мою маму. Последующая психиатрическая экспертиза диагностировала у меня вялотекущую шизофрению, на основе моего чудаковатого вида (иногда одеваюсь как гей) и политических взглядов (названных в экспертизе «реформаторским бредом»)», - написал он.

04 июля 2017