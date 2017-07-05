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Свободный проход в мэрию Пущина закрывают
На днях поменяется пропускной режим в здание администрации города Пущино. Как рассказал Алексей Бугаенко, и. о. заместителя руководителя администрации - начальника отдела по делам ГО ЧС, мобилизационной подготовке и территориальной безопасности, согласно требованиям федеральных законов, для сотрудников пропуск в здание будет осуществляться по удостоверению личности, для граждан - с записью в журнал и по предъявлению документа, удостоверяющего личность.
05 июля 2017
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