Свободный проход в мэрию Пущина закрывают

На днях поменяется пропускной режим в здание администрации города Пущино. Как рассказал Алексей Бугаенко, и. о. заместителя руководителя администрации - начальника отдела по делам ГО ЧС, мобилизационной подготовке и территориальной безопасности, согласно требованиям федеральных законов, для сотрудников пропуск в здание будет осуществляться по удостоверению личности, для граждан - с записью в журнал и по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

05 июля 2017



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