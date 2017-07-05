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Социальные комментарии Cackle
В выходные самые умные рванут в Пущино
В ближайшие выходные, 8 и 9 июля, в городе биологов откроется фестиваль «Пущинские дали - 2017». Его устроитель Пущинский клуб интеллектуальных игр.
Официальную программу феста составит игра «Что? Где? Когда?». В её рамках пройдут 6 туров. В общей сложности за два дня будут разыграны 72 вопроса.
Места команд на финише распределятся по количеству правильных ответов. Рейтинг взятых вопросов при определении мест не учитывается.
Игры будут проходить во Дворце спорта «Ока». Ожидается, что на фестиваль приедут порядка 30 команд.
05 июля 2017
Социальные комментарии Cackle
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