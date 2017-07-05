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Социальные комментарии Cackle
Приходите обсудить пристройки к школам
Публичные слушания по возведению пристроек к школам №№ 7, 9 и 17 состоятся в мэрии Серпухова 14 июля в 15.00. Темой обсуждения станет увеличение процента застройки в границах существующих земельных участков. В частности, на 30% больше земли власти города хотят выделить под пристройки к школам №№ 9 и 17 и на 25% больше к школе №7. Речь идёт об объектах, рассчитанных на 200 человек.
Слушания состоятся в кабинете №218 (ул. Советская, 88).
05 июля 2017
Социальные комментарии Cackle
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