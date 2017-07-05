Долетались

В России заработает обязательная регистрация дронов 


Согласно изменениям в Воздушном кодексе России, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) весом от 250 граммов до 30 килограммов с 5 июля подлежат обязательной регистрации. Заниматься постановкой беспилотников на учёт будет подведомственное Минтрансу «ЗащитаИнфоТранс». Ранее предприятие разрабатывало технологию идентификации дронов.

Возможна ли реализация этого законопроекта на территории Серпуховского региона, корреспондент «Оки-инфо» выяснил у Сергея Подколзина, занимающего фото- и видеосъёмкой с воздуха:

- Эта новость много где обсуждается, не первый раз государство пытается ввести регистрацию беспилотников. Если я не ошибаюсь, однажды Президент России уже отменил подобное постановление. Дело в том, что учёт и получение разрешения на полёты - дело хорошее, но о том как именно будет происходить весь процесс ещё не известно. Будет ли он осуществляться через интернет или организуют представительство «ЗащитаИнфоТранс» в каждом муниципалитете, не ясно. Квадрокоптеры стали доступны практически каждому, люди пользуются ими в самых отдалённых уголках страны, не у каждого в глухой деревне будет возможность поставить на учёт дрон. 

За рубежом с этим делом всё проще. Регистрация происходит по Сети, без бюрократических проволочек и долгого ожидания разрешения на полёт. Лично я считаю, что такие изменения только на пользу. Квадрокоптеры это больше чем игрушка, недаром их приравнивают к беспилотным летательным аппаратам. Как любая техника, сбои в нём не исключены, представляете к чему может привести бесконтрольное падение полуторакилограммовой штуковины с высоты 100-150 метров. И ещё один аспект - использование их не по назначению, праздное баловство, подглядывание и прочее.

05 июля 2017



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