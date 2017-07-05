В Серпуховском регионе ждут бурю

В ближайший час и с сохранением на день ожидается дождь, гроза и град. Конечно же, как и во все предыдущие недели не обойдётся без сильного ветра, порывы которого ожидаются от 12 до 17 метров в секунду.

ГУ МЧС России по Московской области рекомендует по возможности переждать дожди и грозы в капитальном строении. Находясь на улице, рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Также автовладельцам не советуют ставить своих «железных коней» под деревьями.

8 батальон ДПС рекомендует быть бдительными на дорогах и неукоснительно соблюдать скоростной режим.

Как сообщили «Оке-инфо» в Единой дежурно-диспетчерской службе Серпуховского района, они уже предупреждены о предстоящей неблагоприятной погодной ситуации.

05 июля 2017