В Серпуховском регионе ждут бурю
В ближайший час и с сохранением на день ожидается дождь, гроза и град. Конечно же, как и во все предыдущие недели не обойдётся без сильного ветра, порывы которого ожидаются от 12 до 17 метров в секунду.
ГУ МЧС России по Московской области рекомендует по возможности переждать дожди и грозы в капитальном строении. Находясь на улице, рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Также автовладельцам не советуют ставить своих «железных коней» под деревьями.
8 батальон ДПС рекомендует быть бдительными на дорогах и неукоснительно соблюдать скоростной режим.
Как сообщили «Оке-инфо» в Единой дежурно-диспетчерской службе Серпуховского района, они уже предупреждены о предстоящей неблагоприятной погодной ситуации.
05 июля 2017
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