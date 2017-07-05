Ветеранам объясняли что есть что в платёжках
В рамках проекта «Понятное ЖКХ» фонд развития ЖКХ «Подмосковье» провёл обучающий семинар для ветеранов города Протвино «О чём рассказала платежка». На него в качестве экспертов были приглашены специалисты АО «ПРОТЭП».
Все вместе детально разбирали, что именно указано в платёжках. Рассматривали конкретные ситуации, изменения законодательства в сфере ЖКХ, говорили о разграничениях между управляющими компаниями и ресурсными организациями.
Один из протэповских экспертов - Вадим Гааг отметил:
- Приятно удивил и порадовал настрой наших ветеранов, их конструктивный подход к вопросам сферы ЖКХ. Их уровень информированности и вовлечённости в общественную жизнь, в проблемы жилищно-коммунальной отрасли очень высок. Было ясно, что мы говорим на одном языке.
06 июля 2017
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