Обновился состав общественных палат

На пленарном заседании ОП Московской области была утверждена заключительная треть списка

В марте глава Подмосковья Андрей Воробьёв утвердил список первой трети членов Общественных палат по всей Московской области. Месяцем позже прошли общественные обсуждения кандидатов в члены ОП. 22 апреля на территории Серпухова и района состоялось рейтинговое голосование.

Первая часть новых составов плат была утверждена губернатором 10 июня. Затем депутаты совдепов муниципалитетов проголосовали за следующую треть кандидатов. В минувшую пятницу, 30 июня завершился последний этап формирования составов ОП муниципалитетов Подмосковья.

Список членов Общесвенной платы Серпуховского района:

1.Акимова Наталья Леонидовна

2. Балахнина Татьяна Николаевна

3. Гореликов Александр Борисович

4. Гусов Александр Михайлович

5. Ковальчук Николай Валентинович

6. Курамшин Юрий Викторович

7. Луговая Ирина Николаевна

8. Нечаева Ольга Вячеславовна

9. Олейник Галина Павловна

10. Осипов Аркадий Владимирович

11. Пономарева Тамара Евгеньевна

12. Прокофьев Иван Андреевич

13. Рыбкин Антон Николаевич

14. Садчикова Ирина Эдуардовна

15. Сазончик Георгий Геннадьевич

16. Селиверстова Александра Игоревна

17. Слухай Евгений Викторович

18. Торговцева Анастасия Валерьевна

19. Федорова Юлия Николаевна

20. Хазинов Иван Борисович

21. Шаковец Александр Геннадьевич

Список членов Общесвенной платы Серпухова:

1. Андрюхина Татьяна Анатольевна

2. Арсеньева Мария Сергеевна

3. Артамонова Галина Юрьевна

4. Багера Нина Васильевна

5. Баутина Ольга Анатольевна

6. Белов Александр Вячеславович

7. Белова Марина Владимировна

8. Владимирова Ольга Константиновна

9. Дерюгин Роман Алексеевич

10. Дьяконова Наталья Тарасовна

11. Емельянова Людмила Васильевна

12. Еремина Надежда Викторовна

13. Ефремов Андрей Александрович

14. Задорожнюк Светлана Валерьевна

15. Залазина Татьяна Витальевна

16. Ионова Элина Алексеевна

17. Калмыкова Олеся Юрьевна

18. Камнев Евгений Иванович

19. Клочко Татьяна Владимировна

20. Козьмина Алла Александровна

21. Кочеткова Елена Борисовна

22. Кузнецова Эрна Кондратьевна

23. Макарова Ирина Владимировна

24. Малышевский Андрей Борисович

25. Мантуло Валентина Ивановна

26. Марков Владимир Анатольевич

27. Медведева Елена Николаевна

28. Новова Лариса Мамедовна

29. Павлов Андрей Олегович

30. Парфенова Юлия Геннадьевна

31. Пойманов Сергей Иванович

32. Провоторова Ирина Алексеевна

33. Псянина Нина Ивановна

34. Романов Владимир Николаевич

35. Рябова Анастасия Дмитриевна

36. Сирченко Галина Алексеевна

37. Смирнов Сергей Александрович

38. Сухоручкина Вера Федоровна

39. Федулова Надежда Николаевна

40. Фокин Владимир Павлович

41. Холтобин Михаил Викторович

42. Цветкова Надежда Ивановна

43. Цуканова Светлана Николаевна

44. Чабан Игорь Валерьевич

45. Юдин Роман Анатольевич

06 июля 2017