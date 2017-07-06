Со стихиями поможет бороться... РПЦ
Погодные катаклизмы - нынче самая обсуждаемая тема. И мы даже не удивляемся, что в стороне не осталась и русская православная церковь. Помним из учебников времена, когда совершались молебны, обращённые к небесам. Может, их возродить? А что ещё делать, если синоптики, чьи прогнозы только пугают, разводят руками, а учёные предпочитают отмалчиваться.
Но хорошо, что до такой дикости общество ещё не дошло. Сама же РПЦ на сегодняшний день подписала соглашение о сотрудничестве с МЧС, обещая помочь в борьбе со стихиями. Как? В специальном договоре уточняется, что «Религиозные организации будут участвовать в оказании помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций. Также священнослужители будут оказывать духовную поддержку пострадавшим и их семьям, как на дому, так и в лечебных учреждениях. Для этого в местах возникновения ЧС будет организована работа походных храмов и сестёр милосердия».
06 июля 2017
Социальные комментарии Cackle
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ЮЖНОГО ПОДМОСКОВЬЯ
Рекламная служба:
Телефон: 8-4967-37-56-33 | Факс: 8-4967-38-03-10.
e-mail: oka-reklama@mail.ru
© 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты © 2015 Все права защищены и охраняются законом. Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ»». Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми средствами без официального разрешения ООО «Редакция газеты «Ока-информ». Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ФС1-50787 от 24 февраля 2005 года. Материалы сайта предназначены для лиц старше 16 лет (16+).