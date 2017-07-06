Со стихиями поможет бороться... РПЦ

Погодные катаклизмы - нынче самая обсуждаемая тема. И мы даже не удивляемся, что в стороне не осталась и русская православная церковь. Помним из учебников времена, когда совершались молебны, обращённые к небесам. Может, их возродить? А что ещё делать, если синоптики, чьи прогнозы только пугают, разводят руками, а учёные предпочитают отмалчиваться.

Но хорошо, что до такой дикости общество ещё не дошло. Сама же РПЦ на сегодняшний день подписала соглашение о сотрудничестве с МЧС, обещая помочь в борьбе со стихиями. Как? В специальном договоре уточняется, что «Религиозные организации будут участвовать в оказании помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций. Также священнослужители будут оказывать духовную поддержку пострадавшим и их семьям, как на дому, так и в лечебных учреждениях. Для этого в местах возникновения ЧС будет организована работа походных храмов и сестёр милосердия».

06 июля 2017