В Протвине не будет горячей воды

Протвино с 17 по 31 июля будет жить без горячей воды. Это связано с тем, что на плановый ремонт оборудования встает местная котельная. Горожанам остаётся набраться терпения и надеяться, что указанные сроки будут четко соблюдены, а платежки покажут снижение расходов за коммуналку.

06 июля 2017