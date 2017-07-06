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Социальные комментарии Cackle
В Протвине не будет горячей воды
Протвино с 17 по 31 июля будет жить без горячей воды. Это связано с тем, что на плановый ремонт оборудования встает местная котельная. Горожанам остаётся набраться терпения и надеяться, что указанные сроки будут четко соблюдены, а платежки покажут снижение расходов за коммуналку.
06 июля 2017
Социальные комментарии Cackle
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