Наказали за мусор

Как сообщает Госадмтехнадзор Московской области, в июне месяце практически все контейнерные площадки наукограда Протвино, были завалены мусором. Ситуация сложилась в связи с тем, что компания «Август ЖКХ», не исполняла договорные обязательства по вывозу отходов. Несмотря на это ответственным за содержание большинства контейнерных плащадок в Протвино является МУП «УЖКХ». Сотрудниками территориального отдела №26 Госадмтехнадзора муниципальное предприятие было привлечено к административной ответственности и выдано предписание об устранении нарушения.

В настоящее время предписание исполнено, контейнерные площадки расчищены от мусора.

Как сообщила главный государственный административно- технический инспектор Московской области Татьяна Витушева - навалы бытового мусора на контейнерных площадках способствуют активному размножению грызунов и насекомых, соответственно данное правонарушение является социально опасным.

Только соблюдение установленных подмосковным законодательством требований в сфере чистоты, порядка и благоустройства обеспечит жителям Подмосковья комфортные условия проживания, как того требует Губернатор Московской области Андрей Воробьев – добавила Татьяна Витушева.

06 июля 2017