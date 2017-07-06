Наказали за мусор
Как сообщает Госадмтехнадзор Московской области, в июне месяце практически все контейнерные площадки наукограда Протвино, были завалены мусором. Ситуация сложилась в связи с тем, что компания «Август ЖКХ», не исполняла договорные обязательства по вывозу отходов. Несмотря на это ответственным за содержание большинства контейнерных плащадок в Протвино является МУП «УЖКХ». Сотрудниками территориального отдела №26 Госадмтехнадзора муниципальное предприятие было привлечено к административной ответственности и выдано предписание об устранении нарушения.
В настоящее время предписание исполнено, контейнерные площадки расчищены от мусора.
Как сообщила главный государственный административно- технический инспектор Московской области Татьяна Витушева - навалы бытового мусора на контейнерных площадках способствуют активному размножению грызунов и насекомых, соответственно данное правонарушение является социально опасным.
Только соблюдение установленных подмосковным законодательством требований в сфере чистоты, порядка и благоустройства обеспечит жителям Подмосковья комфортные условия проживания, как того требует Губернатор Московской области Андрей Воробьев – добавила Татьяна Витушева.
06 июля 2017
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