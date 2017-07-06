В Серпухове автомобиль эвакуировали с ребёнком
Машину отправили на штрафстоянку, в ГАИ от комментариев отказываются
В одной из групп соцсети «ВКонтакте» появилось видеозапись, на которой видно, что на штрафстоянку в деревню Борисово эвакуатор привёз автомобиль, в салоне которого находится... ребёнок. Предположительно запись сделана очевидцем события. Родители прибыли на место до того, как автомобиль полностью сняли с эвакуатора и устроили разборки с полицейскими, угрожая жалобами на действия стражей порядка.
В отделе ГИБДД МУ МВД России «Серпуховское», куда наше издание обратилось за разъяснениями, от комментариев отказались, сославшись на распоряжение руководство.
Отметим, что в России эвакуация автомобиля с человеком внутри запрещена, а сам факт такого грубого нарушения закона может стать основой для возбуждения уголовного дела. Напомним, с июля вступили в действия изменения в правила дорожного движения, которые запрещают оставлять в салоне машины детей дошкольного возраста без присмотра взрослых.
Мы надеемся, что будет проведена проверка по результатам которой виновные лица будут привлечены к ответственности.
06 июля 2017
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