В гараже у пенсионера изъяли арсенал оружия
В отношении жителя Серпуховского района возбуждено уголовное дело
В гараже у 66-летнего жителя Липиц, сотрудники уголовного розыска и ФСБ обнаружили и изъяли незарегистрированные винтовка (калибр 5,6 мм), ружьё (калибр 12 мм) иностранного производства, а также почти 300 патронов калибра 5,6 мм.
Отделом дознания полиции Серпухова возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 222 УК России «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области. Отметим, что изъятие оружия было проведено ещё на прошлой неделе, однако информация об этом стала известна только сегодня.
06 июля 2017
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