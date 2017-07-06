Судебные контрасты

Дело кандидата в сити-менеджеры волокитили больше года

Минувшим летом администрация Серпуховского района объявила конкурс на замещение вакантной должности руководителя администрации. Заявки подали Сергей Плетушков и Александр Рабочих. И, казалось бы, всё должно было идти нормально, но внезапно губернатор Подмосковья отменил своё же распоряжение об образовании комиссии, которая должна была утверждать кандидатуру руководителя администрации. Таким образом, комиссия была, по сути, распущена, ситуация с назначением сити-менеджера в Серпуховском районе застопорилась.

Сергей Плетушков в феврале 2016 года обратился в Красногорский суд с требованием к губернатору и правительству области об отмене решения Андрея Воробьёва. Иск вернули по надуманным основаниям. Жалобу, направили в Мособлсуд, который 27 апреля 2016 года её удовлетворил и 4 мая 2016 года вернул иск в Красногорск. Но там бумаги таинственным образом исчезли и нашлись лишь спустя три месяца. 28 ноября 2016 года в требованиях Плетушкову было отказано. Юристы написали апелляционную жалобу, которая вновь куда-то потерялась и через несколько месяцев чудесным образом нашлась. Слушание по делу состоялось только 3 июля 2017 года! Вместо традиционного срока для такого рода процессов в один-два месяца слушания длились... больше года. Такая волокита шокировала и самого истца, и юристов, занимавшихся этим делом. Все в один голос заявляют, что в утере документов виноваты отнюдь не барабашки...

В Красногорске Плетушкову отказали, но важно ли это теперь? Вряд ли и у него, и у Рабочих за это время сохранилось желание занять кресло сити-менеджера Серпуховского района.

На контрасте можно рассмотреть ситуацию с делом Шестуна, у которого правительство Подмосковья (Комлесхоз) пытается отсудить дом в Большевике. Здесь документы двигаются с неимоверной скоростью: истцам не отказывают в приёме документов, хотя в их бумагах отсутствуют даже данные ответчика, бумаги доставляются нарочном, день в день, экспертизы оплачивает государство, что в судопроизводстве является нонсенсом и никаких задержек.

Создаётся ощущение, что где-то наверху сидят люди, которые с помощью телефона активно контролируют работу «независимого суда» и по своему желанию замедляют или ускоряют рассмотрение дел, поплёвывая на все процессуальные кодексы вместе взятые.

06 июля 2017