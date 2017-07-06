«Облом» с навесом над мостом
Железнодорожники не пообещали серпуховичам никаких изменений к лучшему
В середине июня, глава Серпухова Дмитрий Жариков провёл встречу с представителями ОАО «РЖД», на которой обсуждались волнующие жителей города вопросы. В первую очередь - состояние здания вокзала и пешеходного железнодорожного моста.
Уже много лет серпуховичи настаивают, чтобы над мостом, соединяющем Ногинку и центральную часто города, сделали поликарбонатный навес, который мог бы укрывать пешеходов от осадков и препятствовал бы образованию льда.
Представитель «РЖД» Андрей Кучин сообщил, что деньги на ремонт полотна моста запланированы. Вопрос про навес так и остался без ответа, или просто городские чиновники не захотели его озвучивать.
Редакция «Оки-инфо» направила запрос руководству «Московской железной дороги» для уточнения ситуации. Мы задали чёткий и конкретный вопрос: «Будут ли установлены навесы над мостом и когда?». Официальный ответ оказался таким: «Пешеходный мост на станции «Серпухов» - типовой и любые конструкционные изменения, даже такие лёгкие, как монтаж навеса, не предусмотрены нормативными и техническими требованиями». Так что скользкие ступени и лужи никуда не денутся.
Что касается творения архитектора Фёдора Кнорре - здания самого вокзала, построенного в 1865 году. Журналисты «Оки-инфо» также задали чиновникам «МЖД» вопрос о его состоянии. Оно, сейчас, мягко говоря, неудовлетворительное.
Ответ оказался весьма стандартным: «Железнодорожники так же, как и вы, озабочены состоянием вокзала на станции «Серпухов». Здание является объектом культурного наследия регионального значения, поэтому реконструкция возможна только после получения соответствующего разрешения от органов власти. Поэтому в настоящее время проводятся работы по текущему содержанию здания вокзала», - говорится в сообщении «МЖД».
Относительно туалета на вокзале (в здании его просто нет), нам сообщили следующее: «...стационарный туалет на станции «Серпухов» передан в аренду организации ИП Леоненко, которая осуществляет его текущее содержание и обслуживание. Компания-перевозчик ОАО «Центральная ППК», которая на полигоне «МЖД» занимается перевозкой пассажиров в пригородном сообщении и арендует у ОАО «РЖД» пригородную инфраструктуру, установила туалетный модуль на две кабинки, приспособленный, в том числе, для маломобильных граждан».
Ну и два слова про часы на здании вокзала. Не так давно мы сообщали о том, что они пропали. Ситуация изменилась, ходики вернулись на своё место, но выглядят они на фасаде довольно нелепо и непропорционально - уж до того они малы, что даже человеку с хорошим зрением разглядеть на них время крайне сложно.
Фото: Александр Л. и Светлана Л.
06 июля 2017
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