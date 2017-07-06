«Маршалы победы» на помойке

Рабочие, что чинят мэрию Серпухова, не чтят орденов?

Нелицеприятную картину можно наблюдать на заднем дворе здания серпуховской администрации. В ходе ремонта в кабинетах мэрии, бригада рабочих выносит строительный мусор в специальный контейнер.

На вершине утилизированного хлама лежит большая табличка «Маршалы победы» с изображением высшей военной награды СССР «Орденом Победы». Такое халатное отношение к символике Великой Отечественной, заставляет сомневаться в искренности патриотических чувств ответственных за ремонт.

Справедливости ради следует напомнить, что первыми кавалерами Ордена были Георгий Жуков, Константин Рокоссовский, Федор Толбухин. За всю историю существования награды её были удостоены 20 кавалеров (трое награждались дважды, один лишён награды посмертно).

Для контраста: буквально в двух сотнях метров, от свалки на которую отправили память, активно ведутся работы по возведению стелы «Населённый пункт воинской доблести».

06 июля 2017