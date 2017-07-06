Обсудили территорию у моста

Сегодня в 15 часов в актовом зале администрации Серпухова состоялись публичные слушания по проекту планировки и межевания территории на улице Оборонной, в рамках реконструкции автомобильного моста. В зале собралось довольно скромное количество жителей. Большинство - сотрудники администрации Серпухова и один «гражданский» - корреспондент нашего издания. Начало затягивалось, председатель комиссии публичных слушаний, он же начальник управления архитектуры и строительства мэрии Алексей Асеев, попросту забыл прийти на них. Или был занят более важным занятием - контролировал работы граффитчиков, которые рисуют на стенах типографии.

Несмотря на это, со значительным опозданием слушания начались. Они продлились семь минут. Вопросов у публики не было. По плану реконструируют прилегающую территорию к мосту. Сделают дорогу и проложат новые коммуникации. Участок поставят на кадастровый учёт, как земли общего пользования. Когда-нибудь руки дойдут и до закрытого моста. Через сколько месяцев - покажет время.

06 июля 2017