Постановление мэра Серпухова не исполнили

В центральной части города горячую воду так и не дали

Сегодня должен был состоятся долгожданный пуск горячей воды в многоквартирные дома в центре Серпухова, но, к сожалению, этого не случилось.

Напомним, что на улицах Ворошилова и Советской на 20 июня на две недели выключали горячее водоснабжение. Это было связано с профилактическими работами на котельной №21 (улице Звёздная, 4). Тёплую водичку должны были пустить 4 июля. Но вот беда, рабочие к этому сроку не успели с ремонтами и прикрыть их решил градоначальник Дмитрий Жариков. Четвёртого июля он издал постановление по которому дату пуска перенесли на шестое июля.

Но сегодня вода не поступит в квартиры. В «Теплосети» проигнорировали распоряжение мэра и обещают пустить кипяток только 7 июля после обеда.

06 июля 2017