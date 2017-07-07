Бегом в киоски!

Вышел новый номер «Оки -инфо»

Устаревшие мусоросжигательные заводы в Подмосковье продвигают под видом современной экономичной технологии. Почему администрация Серпухова тянет время и вместо земли для жилищного строительства предлагает многодетным семьям участки под дачи? Собачье дело: пойдут ли выделенные областью миллионы на отлов и вакцинацию бродячих животных в Серпухове? Председатель суда пригрозила журналистам «Оки-инфо». Жители города обеспокоены упразднением МУП «РКЦ» и передачей его функций сомнительному областному ООО. В Серпухове открылся инновационный учебно- развивающий центр. Корреспонденты наше газеты погуляли на душевных летних праздниках в сёлах Липицкого поселения. Унесённые ветром или как Серпухов и район пережили мощный удар стихии. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске «Оки-инфо».

07 июля 2017